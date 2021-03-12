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Web Tv Video Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Caner Erkin için flaş sözler! "Dilinin ayarı yok"

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Caner Erkin için flaş sözler! "Dilinin ayarı yok"

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Caner Erkin için flaş sözler!
12.03.2021 | 10:03

Son dakika spor haberi... Zorlu Trabzonspor mücadelesi öncesi flaş bir şekilde kadro dışı bırakılan Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin, 11 Mart'ta düzenlenen antrenmanla birlikte takıma geri döndü. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Fenerbahçe'deki son gelişmeleri değerlendirirken, deneyimli sol bek hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Uluç, "Caner'in kötülüğü dilinde. Duygularını uçlarda yaşayan bir adam, dilinin ayarı yok" ifadelerini kullandı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)