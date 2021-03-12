Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Caner Erkin için flaş sözler! "Dilinin ayarı yok"
Son dakika spor haberi... Zorlu Trabzonspor mücadelesi öncesi flaş bir şekilde kadro dışı bırakılan Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin, 11 Mart'ta düzenlenen antrenmanla birlikte takıma geri döndü. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Fenerbahçe'deki son gelişmeleri değerlendirirken, deneyimli sol bek hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Uluç, "Caner'in kötülüğü dilinde. Duygularını uçlarda yaşayan bir adam, dilinin ayarı yok" ifadelerini kullandı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)