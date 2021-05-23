Son dakika spor haberi: Ergin Ataman'dan skandal karar yorumu! "Bakanlığımız devreye girdi"

Son dakika spor haberi: ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Anadolu Efes, Beşiktaş Icrypex'i 96-66 mağlup etti ve seride 3-0 öne geçerek finale yükselen ilk taraf oldu. Müsabaka sonrasında lacivert-beyazlıların başantrenörü Ergin Ataman açıklamalarda bulundu. "İyi bir seri oynadık" diyen Ataman, Almanya'nın aldığı skandal karara da değindi. Ataman, "Ciddi anlamda sıkıntı yarattılar. Dışişleri Bakanlığı'mız devreye girmiş durumda ve çözüme ulaşacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.