Son dakika spor haberi: Canlı yayında duyurdu! "Emre Akbaba'nın Galatasaray'da..."

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da, son haftaların formda ismi Emre Akbaba'nın sözleşmesinin uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu olmuştu. A Spor muhabiri Mehmet Özcan sarı-kırmızılıların yıldız oyuncusuyla ilgili, "Galatasaray'ın Emre Akbaba ile sözleşme uzatacağını düşünüyorum. Emre Akbaba'nın maddi olarak bir beklentisi yok. Galatasaray kendisiyle devam etmek isterse takımda kalacak" dedi. (GS spor haberi)