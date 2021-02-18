Son dakika haberi: Galatasaray'da Radamel Falcao ve Feghouli Alanyaspor maçında forma giyecek mi?

Son dakika Galatasaray haberi: Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 2-1'lik skorla deviren Galatasaray, 6. hafta maçında deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılarda zorlu karşılaşma öncesi kamp kadrosu açıklanmış ve sakatlıklarını atlatan Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli kadroda yerini aldı. Peki yıldız futbolcular Alanyaspor maçında kadroda olacak mı? DHA muhabiri Serhan Türk Galatasaray'la ilgili son gelişmeleri A Spor'da anlattı. İşte detaylar... (Gs spor haberi)