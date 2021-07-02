Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira!

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'de, teknik direktör sorunu çözüme kavuştu. 2020-21 sezonunun sona ermesiyle birlikte Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran sarı lacivertliler, uzun bir süre hocasız kalmıştı. Portekiz ve Alman ekolünden bir ismi takımın başına geçireceğini duyuran başkan Ali Koç, yeni teknik adam için 'Bielsa seviyesi' şifresini verirken, sürpriz bir teknik adamla anlaşıldı. Fenerbahçe, 2015-16 sezonunda da takımı çalıştıran Vitor Pereira'yı takımın başına geçirdiğini duyurdu. Portekizli teknik adam özellikle Robin van Persie ve Caner Erkin ile yaşadığı polemiklerle gündeme gelmişti. Kanarya'da Caner Erkin sezon ortasında kadro dışı kalırken, Fenerbahçe ise o sezonu Beşiktaş'ın ardından ikinci noktalamıştı. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. (FB spor haberi)