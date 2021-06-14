Son dakika BJK transfer haberleri | Kenan Karaman Beşiktaş'ta! 3 yıllık anlaşma

Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, yeni sezon öncesi çalışmalarına devam ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın ile sözleşme görüşmelerine devam eden siyah beyazlılar, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyordu. Kartal, adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan Kenan Karaman ile her konuda anlaşmaya vardı. Milli futbolcu Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşmeye imza atacak...

Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, yeni sezon öncesi çalışmalarına devam ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın ile sözleşme görüşmelerine devam eden siyah beyazlılar, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyordu.

Kartal, adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan Kenan Karaman ile her konuda anlaşmaya vardı. Milli futbolcu Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşmeye imza atacak...