 SON DAKİKA
Web Tv Video Mecnun Otyakmaz Sivasspor - Galatasaray maçı sonrası ateş püskürdü! "TFF'den açıklama istiyoruz"
Mecnun Otyakmaz Sivasspor - Galatasaray maçı sonrası ateş püskürdü!

Mecnun Otyakmaz Sivasspor - Galatasaray maçı sonrası ateş püskürdü! "TFF'den açıklama istiyoruz"

29.12.2022 | 20:48

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray'a 2-1 yenilen Demir Grup Sivasspor'da Başkan Mecnun Otyakmaz, mücadele sonrası Ulvestad'ın iptal edilen golüyle ilgili yaptığı açıklamada "20 yıldır Özgüç Türkalp'in adını duymaktan sıkıldık. Artık emekli olsunlar. EYT'de sınır da kalktı zaten. Mutlaka bu iptalin açıklamasını istiyoruz. Spor kamuoyu bu golün neden iptal edildiğini bilmiyor." ifadelerini kullandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor