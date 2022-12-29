Mecnun Otyakmaz Sivasspor - Galatasaray maçı sonrası ateş püskürdü! "TFF'den açıklama istiyoruz"

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray'a 2-1 yenilen Demir Grup Sivasspor'da Başkan Mecnun Otyakmaz, mücadele sonrası Ulvestad'ın iptal edilen golüyle ilgili yaptığı açıklamada "20 yıldır Özgüç Türkalp'in adını duymaktan sıkıldık. Artık emekli olsunlar. EYT'de sınır da kalktı zaten. Mutlaka bu iptalin açıklamasını istiyoruz. Spor kamuoyu bu golün neden iptal edildiğini bilmiyor." ifadelerini kullandı.