İZLE | Roma - Trabzonspor maçı sonrası Nwakaeme'den açıklama: Önümüzde Süper Lig ve Türkiye Kupası var!

Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme, Roma karşılaşması sonrası A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Yıldz futbolcu, "Roma'yı tebrik etmek istiyorum, turu geçen taraf onlar oldular. Burada Roma gibi bir takıma karşı mücadele etmek kolay değil, elimizden gelen tüm mücadeleyi gösterdik. Elimizde artık Süper Lig ve Türkiye Kupası var, buralarda sonuna kadar gitmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)