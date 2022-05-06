HATAYSPOR TRABZONSPOR SÜPER LİG MAÇINI CANLI İZLE | İşte şampiyonun ilk 11'i! Hatayspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi Kanalda?

Hatayspor - Trabzonspor Süper Lig maçını CANLI İZLE | Süper Lig'in 36. haftasında Şampiyon Trabzonspor, Hatayspor'a konuk oluyor. Zorlu maç öncesinde Fırtına bu sezon ilk kez şampiyon ünvanı ile Süper Lig maçına çıkacak. Bordo mavili ekip deplasmanda Uğurcan, Serkan, Hugo, Ahmetcan, İsmail, Berat, Murat Cem, Bakasetas, Yusuf, Kouassi, Djaniny 11'i ile sahada olacak. Müsabaka 6 Mayıs Cuma günü saat 20:00'da başlayacak. Maç Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak ve beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak. Hatayspor - Trabzonspor maçını CANLI izle...