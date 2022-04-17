GİRESUNSPOR BEŞİKTAŞ CANLI İZLE | Giresunspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Hangi Kanalda? Saat kaçta? Peki Kartal'ın muhtemel 11 nasıl şekilleniyor?

Giresunspor Beşiktaş CANLI İZLE | Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor deplasmanına çıkacak. Siyah beyazlı ekip zorlu maçı kazanıp UEFA Konferans Ligi'ne katılmak istiyor. Ev sahibi ise ligde 3 puanı alarak lig düşme potasından olabildiğince uzaklaşmanın peşinde. Kartal'ın bu maçta sahaya Ersin, Necip, Vida, Montero, Rosier, Josef de Souza, Can, Rıdvan, Ghezzal, Teixeira ve Batshuayi 11 ile çıkması bekleniyor. Müsabaka 17 Nisan Pazar günü saat 20:30'da başlayacak. Maç Çotanak Stadyumu'nda oynanacak ve beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak. Giresunspor - Beşiktaş maçını CANLI izle...