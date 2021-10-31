Galatasaray'ın golünde ofsayt var mı? Erman Toroğlu yorumladı!

Galatasaray'ın Gaziantep FK karşısında Morutan'la bulduğu ilk gol sonrası ofsayt tartışmaları yaşanırken, Beşiktaş da sosyal medyadan pozisyona tepki göstermişti. Pozisyonu A Spor ekranlarında yorumlayan usta yorumcu Erman Toroğlu, "Beşiktaş'ın golünde oyuncu pozisyonun içinde olduğu ve hakemi yanılttığı için ofsayt var. Ancak Galatasaray'ın golünde ofsayttaki oyuncu pozisyonun içinde olmadığı için ofsayt yok" ifadelerini kullandı. Toroğlu, "İki pozisyon aynı değil, toplumu kışkırtmaya gerek yok" dedi. İşte o sözler...