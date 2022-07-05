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Web Tv Video GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Canlı yayında duyurdu! William Carvalho'nun menajeri İstanbul'da
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Canlı yayında duyurdu! William Carvalho'nun menajeri İstanbul'da

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Canlı yayında duyurdu! William Carvalho'nun menajeri İstanbul'da

05.07.2022 | 21:33

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, transferde ise önceliğini orta saha bölgesine verdi. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda adım atan sarı-kırmızılılar, Real Betis'ten William Carvalho'yu listesine almıştı. A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, transferde son durumu aktardı ve oyuncunun menajerinin Galatasaray'la görüşmek için İstanbul'a geldiğini belirtti. İşte detaylar...

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