GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Canlı yayında duyurdu! William Carvalho'nun menajeri İstanbul'da

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, transferde ise önceliğini orta saha bölgesine verdi. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda adım atan sarı-kırmızılılar, Real Betis'ten William Carvalho'yu listesine almıştı. A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, transferde son durumu aktardı ve oyuncunun menajerinin Galatasaray'la görüşmek için İstanbul'a geldiğini belirtti. İşte detaylar...