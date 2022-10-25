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Web Tv Video GALATASARAY HABERLERİ - Canlı yayında flaş sözler! "VAR Ali Palabıyık'ı çağırdı"
GALATASARAY HABERLERİ - Canlı yayında flaş sözler!

GALATASARAY HABERLERİ - Canlı yayında flaş sözler! "VAR Ali Palabıyık'ı çağırdı"

24.10.2022 | 01:46

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın sahasında konuk ettiği Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maça hakem Ali Palabıyık'ın kararları damga vurmuştu. Sacha Boey, mücadelenin 31. dakikasında tartışmalı bir pozisyonda kırmızı kart görmüştü. A Spor Yorumcusu Levent Tüzemen'in iddiasına göre hakem Ali Palabıyık, pozisyonda VAR tarafından çağırılmış ancak izlemeye gitmemiş. Tüzemen olayı "Sacha Boey'in kırmızı kartından sonra Ali Palabıyık, VAR hakemi Koray Gencerler tarafından çağrıldı. Palabıyık, Gencerler'e 'Sen bana ne sunacaksın, ben pozisyonu gördüm, gelmiyorum' diye yanıt vermiş." şeklinde açıkladı.

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