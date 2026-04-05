Fenerbahçe'de yönetimden Beşiktaş derbisi için prim kararı! Giriş Tarihi: 05 Nisan 2026 , 13:50 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2026 , 13:54 Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında dev derbide Beşiktaş'ı konuk edecek. Bu mücadele öncesi yönetimden takımı motive etmek amacıyla dikkat çeken bir prim kararı geldiği öğrenildi. İşte detaylar...

A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın aktardığı bilgiye göre; sarı-lacivertli yönetimden takıma derbi öncesi galibiyet halinde 1.5 milyon Euro prim verileceği açıklandı. Primi, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulunun kendilerinin belirlediği ifade edildi.