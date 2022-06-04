Fenerbahçe Kulübü'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür! Yeni proje resmen açıklandı...

Fenerbahçe, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile yeni bir proje için kolların sıvandığını duyurdu. Sarı lacivertli ekip, İstanbul'un Maltepe ilçesi sınırları dahilinde futbol a takımı ve futbol altyapı hizmetlerinde kullanılmak üzere, Fenerbahçe için 30 yıllığına tahsis edilen alanla ilgili tanıtım videosu paylaştı. Başkan Ali Koç yaptığı açıklamada, “Bu arazinin kulübümüze tahsisinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar’a, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’a teşekkürlerimizi, minnetlerimizi sunuyorum" ifadelerini kullandı. İşte sarı lacivertlilerin yeni tesisinin yapılacağı arazi ve bu çalışmaya dair ayrıntılar...