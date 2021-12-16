FENERBAHÇE HABERLERİ - Joachim Löw'den Fenerbahçe'ye flaş cevap! Bu sezon...

Beşiktaş derbisinde alınacak olası bir mağlubiyet sonrası Vitor Pereira ile yolları ayırması beklenen Fenerbahçe'de hoca arayışları sürüyor. Sarı-lacivertliler, adaylar arasında yer alan Joachim Löw'le görüşürken, Alman teknik adamdan hiç beklemediği bir yanıt aldı. Konuyla ilgili detayları aktaran A Spor muhabiri Ahmet Kul Selim Kul, "Gündeme 2 isim geliyor. Slaven Bilic ve Kenan Koçak. Joachim Löw şu durumda gelecek gibi durmuyor çünkü sezon ortasında takım çalıştırmak istemiyor. Ayrıca gelecek sezon işine dönmeyi düşünüyor. " dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)