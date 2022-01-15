FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Joachim Löw açıklaması! "Bugünün konusu değil"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Antalyaspor karşılaşmasının ardından Alman teknik direktör Joachim Löw ile ilgili konuştu. Kartal, "Ben Fenerbahçe'ye hayatım boyunca boş kağıda imza attım. Başkanla konuştuğumda sezon sonu, bilmem kaç yıl... Fenerbahçe için göreve davet edilirsem gelirim. Löw falan bugünün konusu değil. Takımımızı toparlamak, daha başarılı olmak için çalışıyoruz. O konular başkanımızın sorumluluğunda. Benim bunlarla ilgili bir şey söylemem doğru olmaz." dedi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)