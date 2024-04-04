Erman Toroğlu'dan Beşiktaşlı yıldıza sert eleştiri! "Maçtan sonra bunu diyebiliyorsa..."

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekipte Gedson Fernandes, "Takım ruhu vardı sahada. Her şeyi denedik. 2-3 bulabilirdik ama son dakikada şanssız bir golle berabere kaldık." dedi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu ise yıldız ismi sert sözlerle eleştirdi. Toroğlu, "Gedson kafayı yemiş. 2 top direkten dönmeseydi maçı alırdınız ama top oynamadınız. Kafayı yemiş. Gedson Fernandes maçtan sonra bunu diyebiliyorsa Beşiktaş yanmış." dedi.