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Web Tv Beşiktaş Erman Toroğlu'dan Beşiktaşlı yıldıza sert eleştiri! "Maçtan sonra bunu diyebiliyorsa..."
Erman Toroğlu'dan Beşiktaşlı yıldıza sert eleştiri!

Erman Toroğlu'dan Beşiktaşlı yıldıza sert eleştiri! "Maçtan sonra bunu diyebiliyorsa..."

04.04.2024 | 23:10

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekipte Gedson Fernandes, "Takım ruhu vardı sahada. Her şeyi denedik. 2-3 bulabilirdik ama son dakikada şanssız bir golle berabere kaldık." dedi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu ise yıldız ismi sert sözlerle eleştirdi. Toroğlu, "Gedson kafayı yemiş. 2 top direkten dönmeseydi maçı alırdınız ama top oynamadınız. Kafayı yemiş. Gedson Fernandes maçtan sonra bunu diyebiliyorsa Beşiktaş yanmış." dedi.

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