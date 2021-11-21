Erman Toroğlu Galatasaray - Fenerbahçe maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu: Vitor Pereira...

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Takım Oyunu programında değerlendirdi. Toroğlu, "Bugün bundan evvelki ve sonraki Fenerbahçe olarak değişecek artık. Mesut Özil ve birkaç arkadaşının baskısıyla bir Fenerbahçe çıktı. Pereira da kimseyi yemesin, Pereira'nın Fenerbahçe'si yok. Teknik adamı değil sistemi değiştirelim dediler, bence doğru yaptılar." dedi.