Erman Toroğlu Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçını yorumladı! "Beşiktaş'ın akordu bozuk" (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırladı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, karşılaşmanın ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Beşiktaş'ta önemli oyuncular var çok güzel, on dakikada işi bitirdiler ama sonrası iyi değil. Beşiktaş takımında akort bozuk. Türkiye liginde iş yapar ama Şampiyonlar Ligi'nde bu kadroyla çıkarsan arka tarafını duman ederler." ifadelerini kullandı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)