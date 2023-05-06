Erman Toroğlu Antalyaspor - Beşiktaş maçındaki o pozisyonu yorumladı! Kırmızı kart gerekir mi?

Antalyaspor ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar mücadeleden 3-1 galibiyetle ayrıldı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, karşılaşmadaki tartışılan pozisyonları yorumladı. Fernando'nun pozisyonu hakkında konuşan Toroğlu, "Köpük möpük hikaye, hakemin eli gidecekti 'bunun sarısı var' dedi. Fernando'nun ikinci sarı karttan kırmızı görmesi lazım" dedi. İşte o sözler...