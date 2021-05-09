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Web Tv Video Beşiktaş'ın Galatasaray maçındaki sayılmayan golünde karar doğru mu? Usta isimler yorumladı

Beşiktaş'ın Galatasaray maçındaki sayılmayan golünde karar doğru mu? Usta isimler yorumladı

Beşiktaş'ın Galatasaray maçındaki sayılmayan golünde karar doğru mu? Usta isimler yorumladı
09.05.2021 | 00:59

Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Dev derbiyi 3-1 kazanan Galatasaray, şampiyonluk iddiasını sürdürdü. A Spor yorumcuları Ahmet Akcan, Erman Toroğlu, Feyyaz Uçar ve Reha Kapsal, Takım Oyunu programında Galatasaray - Beşiktaş maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdiler. Usta isimler, mücadelenin 1. dakikasında Welinton'un ofsayt nedeniyle iptal edilen golünü yorumladılar.