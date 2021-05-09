Beşiktaş'ın Galatasaray maçındaki sayılmayan golünde karar doğru mu? Usta isimler yorumladı
Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Dev derbiyi 3-1 kazanan Galatasaray, şampiyonluk iddiasını sürdürdü. A Spor yorumcuları Ahmet Akcan, Erman Toroğlu, Feyyaz Uçar ve Reha Kapsal, Takım Oyunu programında Galatasaray - Beşiktaş maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdiler. Usta isimler, mücadelenin 1. dakikasında Welinton'un ofsayt nedeniyle iptal edilen golünü yorumladılar.