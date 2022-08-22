BEŞİKTAŞ HABERLERİ - İşte Dele Alli transferindeki sıkıntı! Canlı yayında açıkladı

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Beşiktaş'ta Dele Alli ismi ön planda tutuluyor. Siyah-beyazlı ekip Everton'dan ayrılması gündeme gelen İngiliz futbolcuyu kadroya katmak istiyor. A Spor yorumcusu Sercan Dikme, transferdeki sorunu açıkladı. Dikme, "Dele Alli ile ilgili İngiltere kaynaklı bir vergi problemi var. Bu çözülmeye çalışılıyor. Dele Alli için iki adet satın alma opsiyonu var. Ocak ayında 6 milyon euro ve yaz transfer döneminde 8 milyon euro."