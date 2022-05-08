BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE DERBİ MAÇINI CANLI İZLE | İşte derbide iki takımın 11'leri! Peki Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi Kanalda?

Beşiktaş - Fenerbahçe dev derbi maçını CANLI İZLE | Beşiktaş ile Fenerbahçe Süper Lig'in 36. haftasında karşı karşıya gelecek. Sezonun son derbisi olan Beşiktaş - Fenerbahçe mücadelesinde Beşiktaş, Avrupa potasına girmek için galibiyet arıyor. Fenerbahçe ise sezonu ikinci sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi elemelerine katılmak istiyor. Kartal sahaya Ersin, Serdar Saatçı, Welinton, Umut Meraş, Kenan Karaman, Emirhan İlkhan, Josef, Rıdvan, Ghezzal, Batshuayi ve Larin 11 ile çıkacak. Kanarya'nın 11'i ise Altay, Sangare, Tisserand, Novak, Ferdi, Gustavo, Mert Hakan, İrfan, Zajc, Rossi, Serdar şeklinde. Müsabaka 8 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da başlayacak. Dev derbi Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak ve beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak. Beşiktaş - Fenerbahçe maçını CANLI izle...