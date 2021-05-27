Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Galatasaray ve Fatih Terim açıklaması! "Art niyetli olmadığımı biliyorlardı"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, A Spor'a verdiği özel röportajda çarpıcı itiraflarda bulundu. Galatasaray derbisi öncesinde Fatih Terim için sarf ettiği "Tabii ki alkışlayacak" sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirten Çebi, "Art niyetli olmadığımı Galatasaraylılar biliyordu. Alkışlama sözümü motivasyon için başka yere çektiler. Ben de olsam alkışlardım, emek veriyoruz alkışlamamak kendimize ihanet olur" dedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)