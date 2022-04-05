Ali Koç'un Aziz Yıldırım'a söyledikleri tepki çekti!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği'nde açıklamalarda bulundu. Bypass ameliyatı olan sarı-lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım ile ilgili de konuşan Koç'un, Yıldırım için sarf ettiği sözler tepki topladı.

İşte o açıklamalar:

"2018'DEKİ SONUCU BİR TÜRLÜ HAZMEDEMEDİLER"

Buradan Sayın Aziz Yıldırım'a gelmek istiyorum. Kendisi ameliyat olmuş. Burada basından öğrendik. Acil şifalar diliyorum. Keşke ameliyat olmasaydı çünkü söyleyeceğim çok şey vardı. Defalarca 'Karşıma çık', 'Adaysan aday ol, televizyonsa televizyon' diye söylememe rağmen geldiğimiz günden beri arkamızdan işler çevirip, altımızı oydu. Onların niyetleri Fenerbahçe'nin iyiliği ve tekrar başkan olmak değil, benim pes etmem. Tek derdi pes etmem çünkü 2018'deki sonuçları bir türlü hazmedemediler. Çıksın aday olsun yarın seçime gidelim. Daha fazla bir şey söyleyemeyeceğim, söyleyecek çok şey var ama bazen şans insanın yanında oluyor. Acil şifalar diliyorum. İnşallah tez zamanda sağlığına kavuşur. Ağır bir ameliyat, kolay değil. İnşallah tez zamanda sağlığına kavuşur ve er meydanında herkes kendini gösterir.

"BAŞKANLIĞIMIN EN ZAYIF DÖNEMİNDE MEYDAN OKUYORUM"

Restse rest, meydan okumaysa meydan okuma. Başkanlığımın en zayıf döneminde bunu yapıyorum. Benim burada yıllanmak, ömür boyu kalmak gibi bir niyetim yok. Hayatımda başka şeyler de var ama Fenerbahçe'nin bir daha insanlar tarafından kuşatılıp kontrol altına alınmasına gücüm yettiği müddetçe izin vermeyeceğim. Fenerbahçelilerin hür iradesinin her zaman kulübün üstünde hakim olması hepimizin görevidir.