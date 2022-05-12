Alexandru Cicaldau'dan Fatih Terim sözleri! "Bana çok yardımcı oldu"

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Alexandru Cicaldau önemli açıklamalarda bulundu. A Spor'a konuşan Rumen futbolcu eski hocası Fatih Terim'in kendisine çok yardımcı olduğunu söyledi. Cicaldau, "Futbolu ve hayatın kurallarını Hagi akademisinde öğrendim. Hagi olmasaydı buralarda olmazdım. Fatih Terim'e çok teşekkür ederim. Bana güvendi ve buraya aldırdı. Bana çok yardımcı oldu. Nicolo Barella ile benzer özelliklerimiz var. Benden üst seviyede bir oyuncu, Fatih Terim'in benzetmesi beni motive etti." ifadelerini kullandı.