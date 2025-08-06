Karşıyaka stoper istiyor

3. Lig 4. Grup ekiplerinden Karşıyaka, transferde ağırlığını defansa verecek. Teknik Direktör Burhanettin Basatemür, "Tamamen yenilenmiş bir kadro oluşturduk. Transferde önceliğimiz stoper. Onun için de yönetim kurulumuzla birlikte bünyemize ve sistemimize uygun isimler üzerinde duruyoruz" dedi.
3. Lig 4. Grup ekiplerinden Karşıyaka, transferde ağırlığını defansa verecek. Teknik Direktör Burhanettin Basatemür, "Tamamen yenilenmiş bir kadro oluşturduk. Transferde önceliğimiz stoper. Onun için de yönetim kurulumuzla birlikte bünyemize ve sistemimize uygun isimler üzerinde duruyoruz" dedi.