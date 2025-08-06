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Haberler TFF 3. Lig Karşıyaka stoper istiyor

Karşıyaka stoper istiyor

3. Lig 4. Grup ekiplerinden Karşıyaka, transferde ağırlığını defansa verecek. Teknik Direktör Burhanettin Basatemür, "Tamamen yenilenmiş bir kadro oluşturduk. Transferde önceliğimiz stoper. Onun için de yönetim kurulumuzla birlikte bünyemize ve sistemimize uygun isimler üzerinde duruyoruz" dedi.

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2025 Çarşamba 06:50
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Karşıyaka stoper istiyor
3. Lig 4. Grup ekiplerinden Karşıyaka, transferde ağırlığını defansa verecek. Teknik Direktör Burhanettin Basatemür, "Tamamen yenilenmiş bir kadro oluşturduk. Transferde önceliğimiz stoper. Onun için de yönetim kurulumuzla birlikte bünyemize ve sistemimize uygun isimler üzerinde duruyoruz" dedi.
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