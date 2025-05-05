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Haberler TFF 3. Lig Es Es şampiyon

Es Es şampiyon

Türk futbolunun lokomotif kulüplerinden Eskişehirspor, profesyonel liglere geri döndü. Bölgesel Amatör Ligi 6. Grup’ta Mezitli deplasmanında kazanan Es Es şampiyonluğunu ilan etti

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2025 Pazartesi 06:50
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Es Es şampiyon

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Eskisehirspor, Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta sampiyon olarak 3. Lig'e yükseldi. Bölgesel Amatör Lig'de 6. Grup'ta 26. hafta maçında Mersin'de Mezitli 33'e konuk olan Eskisehirspor sahadan 1-0 galip ayrılarak sampiyonlugunu ilan etti. Eskisehirspor'a sampiyonluk golünü penaltıdan Necati Önal getirdi. Bu galibiyetle beraber 65 puana yükselen kırmızı-siyahlı takım, 3. Lig'e yükselerek profesyonel lig hasretini bitirdi. Mersin'deki maça akın eden Eskisehirspor taraftarları son düdükle beraber büyük bir cosku yasadı. Eskisehir'de de taraftarlar meydanlara kurulan dev ekranlarda sampiyonluk maçını takip etti.

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