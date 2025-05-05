Es Es şampiyon

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Eskisehirspor, Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta sampiyon olarak 3. Lig'e yükseldi. Bölgesel Amatör Lig'de 6. Grup'ta 26. hafta maçında Mersin'de Mezitli 33'e konuk olan Eskisehirspor sahadan 1-0 galip ayrılarak sampiyonlugunu ilan etti. Eskisehirspor'a sampiyonluk golünü penaltıdan Necati Önal getirdi. Bu galibiyetle beraber 65 puana yükselen kırmızı-siyahlı takım, 3. Lig'e yükselerek profesyonel lig hasretini bitirdi. Mersin'deki maça akın eden Eskisehirspor taraftarları son düdükle beraber büyük bir cosku yasadı. Eskisehir'de de taraftarlar meydanlara kurulan dev ekranlarda sampiyonluk maçını takip etti.