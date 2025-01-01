Sevgileri çok güzel

TFF 3. Lig'de şampiyonluk yaşamak isteyen ve liderlik koltuğunda oturan Bursaspor'da Teknik Direktör Pablo Martin Batalla, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Pablo Martin Batalla, "Çok iyi çalışıyoruz. Fiziksel çalışmalarımız oluyor. Sadece Mehmet sakat ilk devreden. Geriye kalanların ufak tefek rahatsızlıkları var fakat antrenmanlara devam edebiliyorlar" açıklamasını yaptı. Arjantinli hoca, Bursaspor'da devam etmesini değerlendirip "Bursaspor'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Kendi kontrol edebileceğim konularda en iyisini yapmaya çalışıyorum. Antrenör olarak sadece kendimin kontrol edebileceği şeyler üzerinde yoğunlaşıyorum. Söyleyeceklerim bu kadar" diye konuştu.

SEVGİLERİ COK GUZEL

Eski Atatürk Stadyumu'nda önceki gün Bursaspor taraftarlarıyla gerçekleşen imza günü hakkında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Pablo Martin Batalla, "Bizim yapabileceğimiz bir iyilik için bu insanlar saatlerce orada bizi bekledi. Ben sosyal medyaya aktif olan bir insan değilim. O yüzden bu imza gününden gerçekten çok keyif aldım. Taraftarların bana ve kulübe gösterdikleri sevgiyi görmek çok güzel" ifadelerini kullandı.

YENİ YIL YEMEĞİ

Bursaspor'da teknik direktör Pablo Martin Batalla, dün yeşil-beyazlı takımın eski futbolcularıyla bir araya geldi. Bursaspor'un eski yıldızlarıyla yeni yıl yemeğinde buluşan Arjantinli hoca, yeşil-beyazlı camianın da yeni yılını kutladı.