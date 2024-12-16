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Haberler TFF 3. Lig Denizlispor'da kabus bitmiyor! 6 puan silme cezası

Denizlispor'da kabus bitmiyor! 6 puan silme cezası

TFF, FIFA Disiplin Komitesi'nin 3. Lig ekiplerinden Denizlispor'a 6 puan silme cezası verdiğini açıkladı. İşte detaylar...

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2024 Pazartesi 14:57 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2024 Pazartesi 15:20
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Denizlispor'da kabus bitmiyor! 6 puan silme cezası

TFF, FIFA Disiplin Komitesi'nin 3. Lig ekiplerinden Denizlispor'a 6 puan silme cezası verdiğini açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yer alan kamuoyuna duyuru açıklaması ise şu şekilde...

"FIFA Disiplin Komitesi tarafından Denizlispor Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır. Kamuoyuna duyurulur."

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KABUS BİTMİYOR

Bir dönem Türkiye'yi UEFA Kupası'nda temsil eden, henüz 2021 yılına kadar Süper Lig'de yer alan Denizlispor, hem sportif hem de mali açıdan kabus görüyor. Kulüp, bu sezon Bölgesel Amatör Lig'e düşme tehlikesi yaşıyor.

TARİHİNDE İLK KEZ AMATÖR LİGE DÜŞECEK

Geçen hafta gerçekleşen olağanüstü genel kurulda başkan adayının çıkmaması nedeniyle yönetimsiz kalan Denizlispor'un borcu geçtiğimiz günlerde 391 milyon 460 bin TL olarak açıklanmıştı. Transfer yasağı nedeniyle altyapısından yetişen gençlerle mücadele eden Denizli temsilcisi mali sorunları aşamaması halinde tarihinde ilk kez amatör lige düşecek.

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