Haberler TFF 3. Lig 52 Orduspor FK - Çimentaş Elazığspor maçı CANLI İZLE | TFF 3. Lig Yükselme Playoffları

52 Orduspor FK - Çimentaş Elazığspor maçı CANLI İZLE | TFF 3. Lig Yükselme Playoffları

TFF 3. Lig Play-Off finaller karşılaşmasında 52 Orduspor FK ile Çimentaş Elazığspor karşı karşıya geliyor. RAMS Park'ta oynanan bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2024 Cumartesi 18:50 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2024 Cumartesi 19:10
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52 Orduspor FK - Çimentaş Elazığspor maçı CANLI İZLE | TFF 3. Lig Yükselme Playoffları

TFF. 3.Lig Play-Off müsabakasında 52 Orduspor ile Çimentaş Elazığspor karşı karşıya geliyor.

Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

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52 ORDUSPOR FK - ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

52 Orduspor FK - Elazığspor maçı 25 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da başladı. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

52 ORDUSPOR FK - ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR MAÇI 11'LERİ:

52 Orduspor: Ersin, Kadir, Ahmet Baha, Nazmi, Hüsamettin, Furkan, Sergen, Ali Kemal, Mustafa, Yusuf Mert, Sinan

Çimentaş Elazığspor: Hakan, Mehmet, Hasan, Çağrı, Berşan, Metin, Fatih, Yağızcan, Mikail, Beykan, Bahattin

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