Karşıyaka Adem Büyük'ün sözleşmesi feshetti!

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 2'nci Lig'e yükselme hedefine bu sezon da ulaşamayan Karşıyaka'da devre arasında kadro dışı bırakılan santrfor Adem Büyük, sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Yıllarca Süper Lig'de Galatasaray dahil birçok takımda görev yaptıktan sonra sezon başında Kaf-Kaf'a imza atıp devre arasında teknik direktör Erkan Sözeri tarafından kadrodan elenen 36 yaşındaki golcü, yeşil-kırmızılılarla 30 Haziran'da bitecek sözleşmesini geçen mart ayında sonlandırdı. Adem Büyük, Karşıyaka'da sezonun ilk yarısında 4'ü ilk 11'de 12 maçta toplam 396 dakika süre alarak 2 gol, 2 asistle oynamıştı. Devre arasında Emre Gemici'yi satan Karşıyaka'da Yasin Ozan'ın da sakatlanması üzerine elde alternatif golcü kalmayınca Adem Büyük'ün A takım listesinde belirtilmediği için takıma dönememesi tepki çekmişti.