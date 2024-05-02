3. Lig’de play-off başlıyor

TFF 3. Lig'de play-off serüveni başlıyor. Tek maç üzerinden oynanacak olan play-off ilk maçları için 3. ile 6., 4. ile 5. takımlar eşleşti. İlk maçlar sonunda turu geçen 2 takım içerde dışarda olmak üzere iki karşılaşma oynayacak. İlk maç 6 Mayıs Pazartesi rövanş ise 10 Mayıs Cuma günü oynanacak. 3 tur üzerinden oynanacak olan play-off'ta 3. Tur'a yükselecek takımlar, 4 grubun ikincisiyle çift maç eleme usulü karşılaşacak. Tarafsız sahada tek maç üzerinden oynanacak finalde, 4 takımdan ikisi 2. Lig vizesi alacak. 1. Grup'ta Aliağa, 2. Grup'ta Elazığ, 3. Grup'ta Erbaa ve 4. Grup'ta Sebat Gençlik, sezonu 2. sırada tamamlayıp play-off 3. turuna yükseldi.

3.LİG PLAY-OFF 1. TUR PROGRAMI

16.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Edirnespor 16.00 Turgutluspor-Efeler 09 Spor Futbol Kulübü 16.00 Silivrispor-Belediye Kütahyaspor 16.00 Muş 1984 Muşspor-Bursa Yıldırım Spor 16.00 Tokat Belediye Plevne-Armoni Alanya Kestel 20.00 Bornova 1877 Sportif Yat. A.Ş.-Kuşadasıspor 20.00 Karşıyaka-Anadolu Üniversitesi 20.00 52 Orduspor FK-İnegöl Kafkas Spor Kulübü