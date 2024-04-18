Sözeri'nin suni çim isyanı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'nın Teknik Direktörü Erkan Sözeri, geçtiğimiz hafta sonu oynanan Bulvarspor maçında suni çimden dolayı yaşadıkları sorunları anlattı. Bulvarspor maçındaki suni çimden dolayı üç oyuncularının sakatlandığını dile getiren Sözeri, "Erdem çok iyi oynuyordu ve Süper Lig'e aday bir oyuncumuzdu. Eyüp'ten kiraladık. Çapraz bağları koptu. Ameliyat olacak. Fatih Taşdelen golcü oyuncumuz çok formdaydı ve bileğinden sakatlandı. Suni çimde bileği döndü. Sol bekimiz Ferdi Burgaz arka adalesi sakatlandı. Anlık hamlelerden dolayı. Bu konuda federasyon adım atsın. Yani suni çime asla izin vermesin" dedi.

KARŞIYAKA PUSUDA

51 puanla üçüncü sırada bulunan Karşıyaka, bitime iki hafta kala zirve takibini sürdürmeye devam ediyor. Batman Petrolspor ve Elazığspor'un hatalar yapmasını bekleyen yeşil-kırmızılılar, 2'de 2 yapması durumunda mutlu sona ulaşabilecek.