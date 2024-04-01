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Kaf-Kaf'ın zorlu virajı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta bitime 5 maç kala zirvenin 7, ikinci basamağın 4 puan gerisinde 42 puanla dördüncü sırada yer alan Karşıyaka, 4 gün arayla oynayacağı iki karşılaşmada sıralamadaki konumunu belirleyecek.

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2024 Pazartesi 06:50
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Kaf-Kaf'ın zorlu virajı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta bitime 5 maç kala zirvenin 7, ikinci basamağın 4 puan gerisinde 42 puanla dördüncü sırada yer alan Karşıyaka, 4 gün arayla oynayacağı iki karşılaşmada sıralamadaki konumunu belirleyecek. Play-Off'ta direkt grup finaline kalarak kendisine büyük avantaj sağlayacak ikinci sırayı elde etmek için de yarışan İzmir ekibi, çarşamba günü Play-Off yarışındaki Kelkit Hürriyetspor deplasmanına çıkıp, pazar günü ise en önemli rakiplerinden Efeler 09 SFK'yı ağırlayacak. Şampiyon olamasa da grubu en iyi yerde bitirmeyi isteyen İzmir temsilcisi bu maçlarda 2'de 2 yaparsa avantajlı konuma gelecek. Yeşilkırmızılı ekip olası puan kaybı durumunda ise hem şampiyonluk hayallerine veda edecek hem de ilk 2 yarışında da geriye düşecek.

FİNALİ KAZANMALI

Play-Off'ta grup ikincilerinin 2'nci Lig'e çıkmak için hem çift maçlı grup finalini hem de tarafsız sahada diğer gruptan gelecek takımla oynayacağı finali kazanması gerekecek.

SÖZERİ, CENK AHMET'İ DİNLENDİRECEK

Karşıyaka'da geçen hafta Anadolu Üniversitesi maçında görev yapmayan Mehmet Alaeddinoğlu tamamen iyileşti. Teknik direktör Erkan Sözeri, Mehmet'i hafta içi Kelkit Hürriyetspor maçının kadrosuna alacak. Sakatlığı geçen Cenk Ahmet ise kritik final haftaları öncesi bu maçta da dinlendirilecek.

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