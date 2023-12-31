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Sözeri: Şampiyonluk için geldim
Karşıyaka'nın yeni teknik direktörü Erkan Sözeri iddialı konuştu. Şampiyonluk yaşamak için Kaf-Kaf'a geldiğini belirten tecrübeli teknik adam, "Takım içindeki güzel bir sinerji yakaladık. Bizim vermek istediğimiz mesajı çabuk algıladılar. Takım içindeki enerjiyi lig başlayınca sahaya yansıttığımız zaman şampiyonluk gelecektir. Sahadaki taktik çalışmalarından önce takımın, kulübün büyüklüğünü ve hedefe inanmış olmaları önemli. Bu hava sahaya yansıdığı zaman sorun yaşamayız" ifadelerini kullandı.
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