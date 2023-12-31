Haberler TFF 3. Lig Sözeri: Şampiyonluk için geldim

Sözeri: Şampiyonluk için geldim

Karşıyaka'nın yeni teknik direktörü Erkan Sözeri iddialı konuştu. Şampiyonluk yaşamak için Kaf-Kaf'a geldiğini belirten tecrübeli teknik adam, "Takım içindeki güzel bir sinerji yakaladık. Bizim vermek istediğimiz mesajı çabuk algıladılar. Takım içindeki enerjiyi lig başlayınca sahaya yansıttığımız zaman şampiyonluk gelecektir. Sahadaki taktik çalışmalarından önce takımın, kulübün büyüklüğünü ve hedefe inanmış olmaları önemli. Bu hava sahaya yansıdığı zaman sorun yaşamayız" ifadelerini kullandı.

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2023 Pazar 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sözeri: Şampiyonluk için geldim
Karşıyaka'nın yeni teknik direktörü Erkan Sözeri iddialı konuştu. Şampiyonluk yaşamak için Kaf-Kaf'a geldiğini belirten tecrübeli teknik adam, "Takım içindeki güzel bir sinerji yakaladık. Bizim vermek istediğimiz mesajı çabuk algıladılar. Takım içindeki enerjiyi lig başlayınca sahaya yansıttığımız zaman şampiyonluk gelecektir. Sahadaki taktik çalışmalarından önce takımın, kulübün büyüklüğünü ve hedefe inanmış olmaları önemli. Bu hava sahaya yansıdığı zaman sorun yaşamayız" ifadelerini kullandı.
DİĞER
Fahriye Evcen ışıltısıyla büyüledi! Zarafeti ile övgüleri toplayan Fahriye Evcen minisiyle yaktı geçti!
Başkan Erdoğan'dan Necip Fazıl Ödülleri programında önemli açıklamalar: Sporun siyasi meze haline getirilmesine izin vermeyiz
Angelino'nun yerine 2 aday!
R. Madrid'e F.Bahçe'den bir bomba transfer daha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Gündüz Aliağa'da
Kerem Can Kaf-Kaf’ta
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 31 Aralık rakamları
31 Aralık sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı saat kaçta?
TRT1 CANLI YAYIN | TRT 1 CANLI İZLE | TRT1 güncel yayın akışı
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Juve 2023'ü galibiyetle tamamladı! Juve 2023'ü galibiyetle tamamladı! 00:42
Juve 2023'ü galibiyetle tamamladı! Juve 2023'ü galibiyetle tamamladı! 00:40
A. Efes zorlanmadan kazandı! A. Efes zorlanmadan kazandı! 23:38
A. Efes zorlanmadan kazandı! A. Efes zorlanmadan kazandı! 23:37
Milan'ın yıldızı sahneye çıktı! Milan'ın yıldızı sahneye çıktı! 23:33
Milan'ın yıldızı sahneye çıktı! Milan'ın yıldızı sahneye çıktı! 23:33
Daha Eski
Angelino'nun yerine 2 aday! Angelino'nun yerine 2 aday! 23:07
ManU deplasmanda kaybetti! ManU deplasmanda kaybetti! 22:37
ManU deplasmanda kaybetti! ManU deplasmanda kaybetti! 22:37
F.Bahçe'den İngiltere harekatı! F.Bahçe'den İngiltere harekatı! 22:36
Cimbom'da Ziyech'le ipler koptu! Menajeri... Cimbom'da Ziyech'le ipler koptu! Menajeri... 21:58
Inter o yıldızların sözleşmelerini uzattı! Inter o yıldızların sözleşmelerini uzattı! 21:41