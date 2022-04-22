Haberler TFF 3. Lig Amasyaspor - Ankara TKİ CANLI İZLE

Amasyaspor - Ankara TKİ CANLI İZLE

Spor Toto 3. Lig'e yükselme mücadelesi veren Amasyaspor ile Ankara TKİ, BAL Play-off son maçında karşı karşıya geliyor. Zorlu 90 dakika sonunda kazanan takım TFF 3. Lig'e çıkacak. Peki Amasyaspor - Ankara TKİ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Amasyaspor – Ankara TKİ maçının detayları…

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2022 Cuma 16:23 Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2022 Cuma 16:24
Amasyaspor - Ankara TKİ CANLI İZLE

Spor Toto 3. Lig'e yükselme mücadelesi veren Amasyaspor ile Ankara TKİ, BAL play-off son maçında karşı karşıya geliyor.

Zorlu 90 dakika sonunda kazanan takım TFF 3. Lig'e çıkacak. Peki Amasyaspor - Ankara TKİ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Amasyaspor - Ankara TKİ maçının detayları…

AMASYASPOR - ANKARA TKİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Amasyaspor ile Ankara TKİ arasında oynanan BAL play-off son maçı 22 Nisan Cuma günü, saat 15.00'da başladı.

AMASYASPOR-ANKARA TKİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Amasyaspor - Ankara TKİ maçı Bartın Televizyonu ekranlarından canlı olarak izlenebiliyor.

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