Muğlaspor kadrosuna Engin Güngör'ü kattı
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk yarıyı 21 puanla 14'üncü sırada tamamlayan Muğlaspor, ara transferde kadrosunu orta saha oyuncusu Engin Güngör'le güçlendirdi.
Futbola Hollanda'da başlayan 31 yaşındaki gurbetçi orta saha, kariyerinde daha önce Hacettepe, Kastamonuspor, Gaziosmanpaşa, Tarsus İdman Yurdu, Altınordu, Keçiörengücü, Kırklarelispor ve son olarak da Manisa Büyükşehir Belediyespor'da forma giydi.
Engin Güngör, Süper Lig'de 1, TFF 1'inci Lig'de 8, 2'nci Lig'de 88, 3'üncü Lig'de 98 ve Türkiye Kupası'nda da 15 maçta forma giyerken toplam 39 gole imza attı. Muğlaspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu ifade eden futbolcu, takımın başarısı için çok çalışacağını, takım olarak güzel sonuçlara imza atacaklarını söyledi.
- 26 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 11:50
-
Süper Lig'in en hırçını Beşiktaş
Toplam 3
Yorum
bora Beşiktaş en hırçını değil, en fazla haksızlığa uğrayanı.Ayrıca FB,GS ve Başakşehire çıkartılmayan kartların daha ucuzları Beşiktaşa kolayca
-
Quaresma veda mı ediyor? İşte o paylaşım
Toplam 7
Yorum
forzabjk Q7 gitsin, Cenke koy gitsin seneye değeri düşer, talisca dan 4 lira gelecek hemen gitsin, tosiç ozi gitsin, iyi de kardeşim kim oynayacak ?
-
Quaresma veda mı ediyor? İşte o paylaşım
Toplam 7
Yorum
kartal kimse bulunmaz değil birkaç hareket yapıpta taraftara şirin gözükmekle olmuyor bu işler hemen acil gitmesi lazım
Muğlaspor kadrosuna Engin Güngör'ü kattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.