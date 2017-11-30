Aydınspor 1923'e '2.5 milyon TL' lazım
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Aydınspor 1923'te Başkan Özgür Kızıl, transfer yasağını kaldırmak için 2.5 milyon TL'ye ihtiyaçları olduğunu söyledi.
Şu an transferi açmanın zor olduğunu anlatan Kızıl, "Ciddi bir paraya ihtiyacımız var. Önceliğimiz mevcut kadromuzun ve personelimizin mağdur olmamasını sağlamak. Elimizden geldiğince bu insanlara hassasiyet gösteriyoruz. Transfer için ise 2.5 milyon TL gerekiyor. Bu parayı bulmak da şimdilik zor gözüküyor. Biz tüm Aydınlıların desteğini bekliyoruz. Taraftarımız da ne durumda olursak olalım bizi yalnız bırakmasın. Bu sıkıntılı günleri atlatıp, sezon sonunda Play-Off oynamayı amaçlıyoruz" dedi.
- 30 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:39
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Talisca mı Ozzy mi?
Toplam 9
Yorum
hahan talisca yi artik begenmiyorum oyun oynamiyor.
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Brahimi Jose Sosa yüzünden kaçtı!
Toplam 5
Yorum
beşiktaş beşiktaş niye sosa ya mahkum olsun. bu haberi yapan arkadaşın futbol bilgisi yok heralde. beşiktaş sosayı aldığının 2.5 katı fazlasına sattı
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Ekici yine sakatlandı
Toplam 17
Yorum
gerçek!!! Fenere gelip yatmak gerçeğini görüyoruz. Geldiğinden beri hiçbir katkısı yok inşallah paralarını bunları düşünerek harcıyodur !!!
Aydınspor 1923'e '2.5 milyon TL' lazım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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