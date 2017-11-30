Şu an transferi açmanın zor olduğunu anlatan Kızıl, "Ciddi bir paraya ihtiyacımız var. Önceliğimiz mevcut kadromuzun ve personelimizin mağdur olmamasını sağlamak. Elimizden geldiğince bu insanlara hassasiyet gösteriyoruz. Transfer için ise 2.5 milyon TL gerekiyor. Bu parayı bulmak da şimdilik zor gözüküyor. Biz tüm Aydınlıların desteğini bekliyoruz. Taraftarımız da ne durumda olursak olalım bizi yalnız bırakmasın. Bu sıkıntılı günleri atlatıp, sezon sonunda Play-Off oynamayı amaçlıyoruz" dedi.