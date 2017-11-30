 Aydınspor 1923'e '2.5 milyon TL' lazım – Fotomaç – 30 Kasım 2017 ;
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    30 Kasım 2017, Perşembe
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    1923'e '2.5 milyon TL' lazım

    <a href="/index/aydinspor?id=76c75e87-8274-4f55-87f1-f960462293ca" class="" rel="tag">Aydınspor</a> 1923'e '2.5 milyon TL' lazım

    TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden 1923'te Başkan , transfer yasağını kaldırmak için 2.5 milyon TL'ye ihtiyaçları olduğunu söyledi.

    Şu an transferi açmanın zor olduğunu anlatan Kızıl, "Ciddi bir paraya ihtiyacımız var. Önceliğimiz mevcut kadromuzun ve personelimizin mağdur olmamasını sağlamak. Elimizden geldiğince bu insanlara hassasiyet gösteriyoruz. Transfer için ise 2.5 milyon TL gerekiyor. Bu parayı bulmak da şimdilik zor gözüküyor. Biz tüm Aydınlıların desteğini bekliyoruz. Taraftarımız da ne durumda olursak olalım bizi yalnız bırakmasın. Bu sıkıntılı günleri atlatıp, sezon sonunda Play-Off oynamayı amaçlıyoruz" dedi.

    1. 30 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:39
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