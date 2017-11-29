Elaziz Belediyespor’da 2 futbolcu ile yollar ayrıldı
TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Elaziz Belediyespor, iki futbolcuyla yollarını ayırdı.
Elaziz Belediyespor Kulübü'nden yapılan açıklamada;"Profesyonel futbol takımımız, futbolcular Adnan Kızılgöz ve Onur Anıl ile yollarını ayırmıştır. İki futbolcuya da kulübümüze verdikleri emeklerden ötürü teşekkür ediyor, futbolculuk kariyerlerinde başarılar diliyoruz" denildi. Adnan Kızılgöz bu sezon Elaziz Belediyespor formasıyla 11 lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giyerken, 1 lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında forma şansı buldu.
- 29 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:51
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