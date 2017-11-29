 Elaziz Belediyespor’da 2 futbolcu ile yollar ayrıldı – Fotomaç – 29 Kasım 2017 ;
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    29 Kasım 2017, Çarşamba
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    ’da 2 futbolcu ile yollar ayrıldı

    <a href="/index/elaziz-belediyespor?id=746c2060-a440-4309-936b-95abd6d8570f" class="" rel="tag">Elaziz Belediyespor</a>’da 2 futbolcu ile yollar ayrıldı

    TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden , iki futbolcuyla yollarını ayırdı.

    TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden , orta saha oyuncusu Adnan Kızılgöz ve savunmada görev yapan Onur Anıl ile yollarını ayırdı.
    Kulübü'nden yapılan açıklamada;"Profesyonel futbol takımımız, futbolcular Adnan Kızılgöz ve Onur Anıl ile yollarını ayırmıştır. İki futbolcuya da kulübümüze verdikleri emeklerden ötürü teşekkür ediyor, futbolculuk kariyerlerinde başarılar diliyoruz" denildi. Adnan Kızılgöz bu sezon Elaziz Belediyespor formasıyla 11 lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giyerken, 1 lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında forma şansı buldu.
    1. 29 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:51
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