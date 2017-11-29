 Diyarbekirspor'da Vedat yolcu – Fotomaç – 29 Kasım 2017 ;
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    29 Kasım 2017, Çarşamba
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    'da Vedat yolcu

    Diyarbekirspor'da Vedat yolcu

    TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele den ve geçen hafta sahasında Turgutluspor’a yenilerek, şampiyonluk yarışında rakiplerinin oldukça gerisine düşen ’da bir futbolcunun takımla ilişkisi kesildi.

    kulübünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, sezon başından büyüm umutlarla transfer edilen Vedat Budak'ının takımla ilişkisinin kesildiği bildirildi. Açıklamada, "Sezon başında takımımızın şampiyonluk yolunda katkı sağlaması amacıyla büyük umutlarla tüm mali vecibelerini yerine getirerek transfer ettiğimiz futbolcumuz Vedat Budak, sezon içerisindeki disiplinsiz ve sorumsuz davranışları ve özel yaşamındaki özentisizliği, nedeniyle çok kez uyarılmasına rağmen davranışlarında olumlu bir gelişme sağlayamadığı ve şimdilik kamuoyuna açıklayamadığımız bir kaç sebepten dolayı bu gün itibarı ile takımımızla ilişkisi kesilmiş olup kendisine kulüp bulması istenmiştir" denildi.
    1. 29 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:53
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