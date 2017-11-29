Diyarbekirspor'da Vedat yolcu
TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele den ve geçen hafta sahasında Turgutluspor’a yenilerek, şampiyonluk yarışında rakiplerinin oldukça gerisine düşen Diyarbekirspor’da bir futbolcunun takımla ilişkisi kesildi.
- 29 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:53
-
İspanyol medyasından Arda Turan iddiası
Toplam 1
Yorum
seda satilmasa nolur,barca icin daha iyi olur
-
Valverde'den Arda Turan açıklaması
Toplam 2
Yorum
seda tek sart barca ardayi monacoya verebilirsin,yoksa esasen sende kalmasi cok daha iyi,hatta ömürlük
-
G.Saraylı isim İspanya yolcusu!
Toplam 2
Yorum
........ bırakın gitsin 1-2 gol atcak diye dünya para verilmez gol attığı maçta bile vasattı artı rakipte alanya eksikleri olan alanya
Diyarbekirspor'da Vedat yolcu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.