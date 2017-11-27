 Utaş Uşak liderliği bırakmıyor – Fotomaç – 27 Kasım 2017 ;
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    27 Kasım 2017, Pazartesi
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    Utaş Uşak liderliği bırakmıyor

    Utaş Uşak liderliği bırakmıyor

    TFF 3. Lig 3. Grup'ta 14. hafta maçları tamamlandı. Haftanın son maçında Elaziz Belediyespor, sahasında Osmaniyespor'u 1-0 mağlup etti.

    'un lider olduğu grupta puan durumu şöyle oluştu:

    Takımlar O G B M A Y AV P
    1. UTAŞ UŞAKSPOR 14 9 3 2 24 10 14 30
    2. ÇORUM BELEDİYESPOR 14 7 6 1 29 16 13 27
    3. KIZILCABÖLÜKSPOR 14 7 6 1 22 15 7 27
    4. TARSUS İDMANYURDU 14 6 5 3 20 12 8 23
    5. BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR 14 6 5 3 22 15 7 23
    6. KARACABEY BİRLİKSPOR 14 6 3 5 12 14 -2 21
    7. BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 14 6 2 6 16 20 -4 20
    8. ELAZİZ BELEDİYESPOR 14 5 4 5 15 19 -4 19
    9. CİZRESPOR 14 6 1 7 17 23 -6 19
    10. SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR 14 4 6 4 19 14 5 18
    11. OSMANİYESPOR 14 3 6 5 12 14 -2 15
    12. AYDINSPOR 1923 14 3 6 5 10 16 -6 15
    13. ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR 14 3 5 6 18 15 3 14
    14. KOCAELİSPOR 14 2 8 4 15 19 -4 14
    15. TEKİRDAĞSPOR 14 4 2 8 17 23 -6 14
    16. ANKARA ADLİYESPOR 14 2 7 5 13 18 -5 13
    17. ARSİNSPOR 14 3 4 7 8 16 -8 13
    18. PAYASSPOR 14 2 5 7 8 18 -10 11
    1. 27 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:34
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