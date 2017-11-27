Utaş Uşak liderliği bırakmıyor
TFF 3. Lig 3. Grup'ta 14. hafta maçları tamamlandı. Haftanın son maçında Elaziz Belediyespor, sahasında Osmaniyespor'u 1-0 mağlup etti.
UTAŞ Uşakspor'un lider olduğu grupta puan durumu şöyle oluştu:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|UTAŞ UŞAKSPOR
|14
|9
|3
|2
|24
|10
|14
|30
|2.
|ÇORUM BELEDİYESPOR
|14
|7
|6
|1
|29
|16
|13
|27
|3.
|KIZILCABÖLÜKSPOR
|14
|7
|6
|1
|22
|15
|7
|27
|4.
|TARSUS İDMANYURDU
|14
|6
|5
|3
|20
|12
|8
|23
|5.
|BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR
|14
|6
|5
|3
|22
|15
|7
|23
|6.
|KARACABEY BİRLİKSPOR
|14
|6
|3
|5
|12
|14
|-2
|21
|7.
|BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR
|14
|6
|2
|6
|16
|20
|-4
|20
|8.
|ELAZİZ BELEDİYESPOR
|14
|5
|4
|5
|15
|19
|-4
|19
|9.
|CİZRESPOR
|14
|6
|1
|7
|17
|23
|-6
|19
|10.
|SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR
|14
|4
|6
|4
|19
|14
|5
|18
|11.
|OSMANİYESPOR
|14
|3
|6
|5
|12
|14
|-2
|15
|12.
|AYDINSPOR 1923
|14
|3
|6
|5
|10
|16
|-6
|15
|13.
|ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|14
|3
|5
|6
|18
|15
|3
|14
|14.
|KOCAELİSPOR
|14
|2
|8
|4
|15
|19
|-4
|14
|15.
|TEKİRDAĞSPOR
|14
|4
|2
|8
|17
|23
|-6
|14
|16.
|ANKARA ADLİYESPOR
|14
|2
|7
|5
|13
|18
|-5
|13
|17.
|ARSİNSPOR
|14
|3
|4
|7
|8
|16
|-8
|13
|18.
|PAYASSPOR
|14
|2
|5
|7
|8
|18
|-10
|11
- 27 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:34
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''Ağzına sağlık Tudor!''
Toplam 7
Yorum
öğretici derbide yine bir şey deneyeceğim diyip saçmalarsa ne olacak ? GS deplasmanlarda da coşkulu futbolunu oynamalı ! defans oynadın da ne oldu ?
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Cenk Tosun'a 10 milyon euro + Sırp forvet!
Toplam 6
Yorum
ozi iyi bişey olsaydı mitroviçi takasda kullanmazlardı demekki mitroviç cenkden kötü
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Derbinin favorisi Aydınus
Toplam 2
Yorum
ozi şu adamdan başka adammı yok ya bıktık bu adamdan
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