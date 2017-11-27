TFF 3. Lig 2. Grup'ta geçen hafta evinde Tire 1922'ye yenilerek zirvedeki yerini kaptıran Turgutluspor, deplasmanda Diyarbekirspor'u 90. dakikada Yaşar'ın golüyle 1-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna yeniden oturmanın keyfini yaşıyor. Başkan Hakan Sezer, "Biz her zaman teknik heyetimize ve oyuncularımıza güvendiğimizi söylüyoruz. Galibiyette emeği olan herkesi gönülden kutluyorum. Bu takım hepimizin takımı. Maç kazanılır, kaybedilir. Turgutlu halkı bu takıma sahip çıksın, desteklesin. Biz sonuna kadar savaşacağız" dedi. Teknik Direktör Özgün Kaya ise, "Oyuncularım iyi mücadele etti. Onları kutluyorum. Bu maç burada bitti. Gelecek hafta Van Büyükşehir Belediyespor'u yenerek evimizdeki şanssızlığa son vermek istiyoruz" diye konuştu.