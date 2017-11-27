 Turgutluspor'da yüzler güldü – Fotomaç – 27 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Kasım 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    'da yüzler güldü

    <a href="/index/turgutluspor?id=6602f4c1-5721-4bfd-966b-9452f9e967b8" class="" rel="tag">Turgutluspor</a>'da yüzler güldü

    TFF 3. Lig 2. Grup'ta geçen hafta evinde Tire 1922'ye yenilerek zirvedeki yerini kaptıran , deplasmanda Diyarbekirspor'u 90. dakikada Yaşar'ın golüyle 1-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna yeniden oturmanın keyfini yaşıyor. Başkan Hakan Sezer, "Biz her zaman teknik heyetimize ve oyuncularımıza güvendiğimizi söylüyoruz. Galibiyette emeği olan herkesi gönülden kutluyorum. Bu takım hepimizin takımı. Maç kazanılır, kaybedilir. Turgutlu halkı bu takıma sahip çıksın, desteklesin. Biz sonuna kadar savaşacağız" dedi. Teknik Direktör Özgün Kaya ise, "Oyuncularım iyi mücadele etti. Onları kutluyorum. Bu maç burada bitti. Gelecek hafta Van Büyükşehir Belediyespor'u yenerek evimizdeki şanssızlığa son vermek istiyoruz" diye konuştu.

    1. 27 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:19
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'da yüzler güldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.