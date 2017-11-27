Turgutluspor'da yüzler güldü
TFF 3. Lig 2. Grup'ta geçen hafta evinde Tire 1922'ye yenilerek zirvedeki yerini kaptıran Turgutluspor, deplasmanda Diyarbekirspor'u 90. dakikada Yaşar'ın golüyle 1-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna yeniden oturmanın keyfini yaşıyor. Başkan Hakan Sezer, "Biz her zaman teknik heyetimize ve oyuncularımıza güvendiğimizi söylüyoruz. Galibiyette emeği olan herkesi gönülden kutluyorum. Bu takım hepimizin takımı. Maç kazanılır, kaybedilir. Turgutlu halkı bu takıma sahip çıksın, desteklesin. Biz sonuna kadar savaşacağız" dedi. Teknik Direktör Özgün Kaya ise, "Oyuncularım iyi mücadele etti. Onları kutluyorum. Bu maç burada bitti. Gelecek hafta Van Büyükşehir Belediyespor'u yenerek evimizdeki şanssızlığa son vermek istiyoruz" diye konuştu.
- 27 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:19
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Unutulan kahraman!
Toplam 6
Yorum
Yasin veya Sinan maçına göre belhandayla rotasyona girse hem kadrodan hem de oyundan maksimum fayda alırız.
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Ameliyat beklesin!
Toplam 5
Yorum
gsssssss bu adamın kemıklerıde cam gıbı hersene bıryerı kırılıyo kırılmıadık yerı kalmadı adamın
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''Ağzına sağlık Tudor!''
Toplam 4
Yorum
Kabataşlı Kupada GENÇLERi Oynat.Berk,SelçukÖZTÜRK,RecepGÜL,İbrahimDEMİRBAĞ,Gökay GÜNEY,OzanKABAK vs.TopGençlerde Olmak üzereYanlarına 1-2Tecrübeli kat
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