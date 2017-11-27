Muğlaspor'da Eroğlu dönemi
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda zirve mücadelesi veren Rize temsilcisi Pazarspor'a 3-2 yenilerek üst üste üçüncü mağlubiyetini alan Muğlaspor'da teknik direktör Cihan Bulut ile yollarını ayıran yönetim göreve İskender Eroğlu'nu getirdi.
Sezona Bergama Belediyespor'da başlayan 48 yaşındaki Eroğlu, geçen hafta İzmir ekibiyle vedalaştı. Maddi olarak çok zor günler geçirdiklerini belirten Başkan Haluk Beyimoğlu, "6 yıl sonra 3'üncü Lig'e çıkan Muğlaspor'un tekrar küme düşmemesi için herkesin el ele vermesi gerekiyor. Kendi imkanlarımızla kulübe kaynak arayışı içerisindeyiz. Önümüzdeki günler neyi gösterir bilemiyorum. Bu kulüp yönetim kurulu üyelerinin değil, kentte yaşayan herkesin ortak değeridir. Yeterli destek sağlandığı takdirde önce futbolcularımıza ödeme yapmamız gerekiyor. İskender hocayla çıkışa geçeceğimize inanıyorum" dedi.
- 27 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:35
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Unutulan kahraman!
Toplam 6
Yorum
Yasin veya Sinan maçına göre belhandayla rotasyona girse hem kadrodan hem de oyundan maksimum fayda alırız.
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Ameliyat beklesin!
Toplam 5
Yorum
gsssssss bu adamın kemıklerıde cam gıbı hersene bıryerı kırılıyo kırılmıadık yerı kalmadı adamın
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''Ağzına sağlık Tudor!''
Toplam 4
Yorum
Kabataşlı Kupada GENÇLERi Oynat.Berk,SelçukÖZTÜRK,RecepGÜL,İbrahimDEMİRBAĞ,Gökay GÜNEY,OzanKABAK vs.TopGençlerde Olmak üzereYanlarına 1-2Tecrübeli kat
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