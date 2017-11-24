Manisa BBSK’lı futbolculara moral
Manisa Büyükşehir Belediyespor futbol takımı, 12 Bingölspor karşılaşması öncesinde Uncubözköy’deki bir kafenin kahvaltıda konuğu oldu.
Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mevlüt Aktan, "Öncelikle bugün anlamlı bir gün. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyoruz. Kahvaltı organizasyonunu düzenleyen işletmemize teşekkür ediyoruz. 12 Bingölspor maçı var önümüzde. Bu karşılaşmada da kazanarak devam etmek istiyoruz. Hedefimiz şampiyonluk" diye konuştu.
Manisa Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Levent Devrim de maç öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Kahvaltı dolayısıyla işletme sahibine teşekkür eden Devrim, 24 Kasım Öğretmenler Gününü de kutladı. Devrim, "Önümüzde Bingöl maçı var. İyi durumdayız. İyi hazırlandık. İstikrarımızı sürdürmek istiyoruz. Taraftarımızla birlikte pazar günü de kaliteli oyun ve iyi mücadele edip, kazanmak istiyoruz" dedi.
- 24 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:07
-
Deniz Türüç'ün bonservisi belli oldu
Toplam 18
Yorum
elevli şimdi 2 ila 3 milyon euro edecek bir futbolcudan 10 euro istersen yabancı futbolcu sayısı neden serbest diye soegulamayaçalsın saygılarımla
-
Başarının mimarı Güneş!
Toplam 6
Yorum
keşiş oyuncusu tarafından 2010 -11 sezonunda kanırtılan bir hoca olarak duygularınızı öğrenebilirmiyiz
-
Başakşehir'den flaş paylaşım: Keşke...
Toplam 26
Yorum
kendi bilir rotasyonu yadırgayamayız,ingiltere başta olmak üzere büyük liglerde UEFA cup lige göre geri planda bırakılabiliyor çok zaman saygı duyuyorum
Manisa BBSK’lı futbolculara moral haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.