Cizrespor'da Abdulkerim Koç dönemi
Spor Toto 3. Lige şampiyonluk mücadelesi ile başlayan ve şansız puanlar kaybeden Cizrespor'da Teknik Direktörlüğe Abdulkerim Koç getirildi.
Alınan kötü sonuçlardan sonra eski hocaları ile yollarını ayırdıklarını söyleyen Cizrespor Kulübü 2. Başkanı Maruf Sefinç, "Yeni ve tecrübeli hocalarımız ile bugünden itibaren çalışmalarımıza başladık. Hocalarımız daha önceden kulübümüzde görev aldıkları için çalışmaların verimli olacağını düşünüyorum. Bu takımı başarıya götüreceklerinden hiç şüphe duymuyorum. Hocalarımıza, takımımıza ve vefakar taraftarlarımıza güveniyoruz. Bu gidişle inşallah Cizrespor sezon sonunda hakkettiği yere ulaşacaktır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Çorumspor maçına Teknik Direktör Abdulkerim Koç yönetiminde devam eden Cizrespor'da futbolcuların antrenmanda neşeli, morali ve istekli olmaları dikkat çekti.
- 23 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:45
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"Anonsu duymadım bile!"
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Yorum
Kartalcan gol atamadigin icin biral demoralize oldun sona dogru Cenk ama önemli degil cok klas bir hareketle topu tasidin ve süper bir asist yaptin.
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Beşiktaş'ta Leipzig maçı alarmı
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Yorum
BJKli UEFA ya malzeme vermemek için Deplasmana taraftarımız gitmesin. Sonra UEFA saçmalıyor.
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6 kilo et yediler!
Toplam 7
Yorum
Pence eskiden yabancilar sadece para icin geliyorlardi. Simdi ise ayni zamanda yasamaya geliyorlar aileleriyle.Istanbul gibi yer var mi alemde?
Cizrespor'da Abdulkerim Koç dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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