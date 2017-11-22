Aydınspor 1923'te İncedal umutlu

Alınan her puanı kazanç olarak değerlendiren İncedal, "Elbette gönül ister ki karşılaşmalarımızdan 3 puanla ayrılalım. Ancak 1 puanı da küçümseyemem. En azından yenilmemeyi öğrendik" dedi. İncedal, devre arasına kadar 4 maça daha çıkacaklarını hatırlatarak, "İlk yarıyı düşme potasının uzağında bitirmek istiyoruz. Takımıma güveniyorum. Bu hafta düşme hattında yer alan Ankara Demirspor'a konuk olacağız, kazanıp çıkış yakalayacağız" diye konuştu.