 Aydınspor 1923'te İncedal umutlu – Fotomaç – 22 Kasım 2017 ;
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    22 Kasım 2017, Çarşamba
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    'te İncedal umutlu

    Aydınspor 1923'te İncedal umutlu

    TFF 3. Lig 3. Grup'ta son 3 maçından da 1-1 beraberlikle ayrılan 'ün teknik direktörü Yavuz İncedal, takımının performansından memnun olduğunu söyledi.

    Alınan her puanı kazanç olarak değerlendiren İncedal, "Elbette gönül ister ki karşılaşmalarımızdan 3 puanla ayrılalım. Ancak 1 puanı da küçümseyemem. En azından yenilmemeyi öğrendik" dedi. İncedal, devre arasına kadar 4 maça daha çıkacaklarını hatırlatarak, "İlk yarıyı düşme potasının uzağında bitirmek istiyoruz. Takımıma güveniyorum. Bu hafta düşme hattında yer alan Ankara Demirspor'a konuk olacağız, kazanıp çıkış yakalayacağız" diye konuştu.

    1. 22 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:30
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