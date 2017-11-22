Aydınspor 1923'te İncedal umutlu
TFF 3. Lig 3. Grup'ta son 3 maçından da 1-1 beraberlikle ayrılan Aydınspor 1923'ün teknik direktörü Yavuz İncedal, takımının performansından memnun olduğunu söyledi.
Alınan her puanı kazanç olarak değerlendiren İncedal, "Elbette gönül ister ki karşılaşmalarımızdan 3 puanla ayrılalım. Ancak 1 puanı da küçümseyemem. En azından yenilmemeyi öğrendik" dedi. İncedal, devre arasına kadar 4 maça daha çıkacaklarını hatırlatarak, "İlk yarıyı düşme potasının uzağında bitirmek istiyoruz. Takımıma güveniyorum. Bu hafta düşme hattında yer alan Ankara Demirspor'a konuk olacağız, kazanıp çıkış yakalayacağız" diye konuştu.
- 22 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:30
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Avrupa devleri izledi: Cenk'in fiyatı arttı!
Toplam 14
Yorum
aslan Bundan bicacık olmaz dün akşam izlemeye gelenler zaten pişman olmuştur penaltı golcüsü milli takımada zarar veriyor........
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Avrupa devleri izledi: Cenk'in fiyatı arttı!
Toplam 14
Yorum
aslan Abartmayın bunun ederi 3 milyon £ Milli maçta başka kendi takımında başka oynuyor penaltı golcüsü ........................
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Raporu cuma günü verecek
Toplam 1
Yorum
Tudorla devam adamı rahat bırakın. Kadrodan verim almasını bilecektir.
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