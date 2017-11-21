Kırıkhanspor'da istifa
Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Kırıkhanspor'da Teknik Direktör Fahrettin Sayhan istifa etti.
- 21 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 13:06
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''Adeyabor’a neden önlem almadık ki''
Toplam 17
Yorum
onur gönderin gitsin kimliği yok maalesef olmaz şaçmalıyor sürekli tahrik kavga içinde insanı geren bir yapısı var
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Barça'da Arda gidiyor, Mesut geliyor!
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murat güler ardanın rahat olarak oynayabileceği tek lig bence fransa ligi,tam ona göre yavaş
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Yıldırım’dan 5 maça 1.5 milyon lira prim
Toplam 5
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UZMAN HAKEM ÖZGÜR YANKAYA 4.YILDIZIMIZI AKHİSAR MAÇINDA KADIKÖYDE ÇALDI BU YILDA CÜNEYT ÇAKIR JOHSENİN GOLÜNÜ DENAYERİN KIRMIZISINI VERMEYEREK ÇALMIŞTIR
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