 Kırıkhanspor'da istifa – Fotomaç – 21 Kasım 2017 ;
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    21 Kasım 2017, Salı
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    'da istifa

    Kırıkhanspor'da istifa

    Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden 'da Teknik Direktör Fahrettin Sayhan istifa etti.

    Son haftalarda alınan başarısız sonuçların ardından yönetim kurulu ile yapılan toplantıdan sonra sarı-lacivertli takımın teknik patronu Fahrettin Sayhan, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
    1. 21 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 13:06
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