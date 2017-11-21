Kırıkhanspor'da istifa

Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Kırıkhanspor'da Teknik Direktör Fahrettin Sayhan istifa etti.

Son haftalarda alınan başarısız sonuçların ardından yönetim kurulu ile yapılan toplantıdan sonra sarı-lacivertli takımın teknik patronu Fahrettin Sayhan, görevinden istifa ettiğini açıkladı.