Aydınspor 1923 beraberliğe abone

İlk olarak Kızılcabölüspor'la sahasında 1-1 berabere kalan Ege temsilcisi, ardından Karacabey Birlikspor deplasmanında da aynı skoru elde etti. Büyükçekmece Tepecikspor karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkan siyah-beyazlılar, 51'inci dakikada Habib'in attığı golle öne geçmesine rağmen avantajını koruyamadı ve yine beraberliğe razı oldu. Teknik Direktör Yavuz İncedal devrenin 4 hafta sonra biteceğini hatırlatarak, "Çok daha dikkatli olup istediğimiz sonuçları almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.