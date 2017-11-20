 Aydınspor 1923 beraberliğe abone – Fotomaç – 20 Kasım 2017 ;
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    20 Kasım 2017, Pazartesi
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    beraberliğe abone

    Aydınspor 1923 beraberliğe abone

    TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde Büyükçekmece Tepecikspor ile 1-1 berabere kalıp alt sıralardan kurtulamayan , son 3 maçından da birer puanla ayrıldı.

    İlk olarak Kızılcabölüspor'la sahasında 1-1 berabere kalan Ege temsilcisi, ardından Karacabey Birlikspor deplasmanında da aynı skoru elde etti. Büyükçekmece Tepecikspor karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkan siyah-beyazlılar, 51'inci dakikada Habib'in attığı golle öne geçmesine rağmen avantajını koruyamadı ve yine beraberliğe razı oldu. Teknik Direktör Yavuz İncedal devrenin 4 hafta sonra biteceğini hatırlatarak, "Çok daha dikkatli olup istediğimiz sonuçları almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

    1. 20 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:07
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