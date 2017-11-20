Aydınspor 1923 beraberliğe abone
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde Büyükçekmece Tepecikspor ile 1-1 berabere kalıp alt sıralardan kurtulamayan Aydınspor 1923, son 3 maçından da birer puanla ayrıldı.
İlk olarak Kızılcabölüspor'la sahasında 1-1 berabere kalan Ege temsilcisi, ardından Karacabey Birlikspor deplasmanında da aynı skoru elde etti. Büyükçekmece Tepecikspor karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkan siyah-beyazlılar, 51'inci dakikada Habib'in attığı golle öne geçmesine rağmen avantajını koruyamadı ve yine beraberliğe razı oldu. Teknik Direktör Yavuz İncedal devrenin 4 hafta sonra biteceğini hatırlatarak, "Çok daha dikkatli olup istediğimiz sonuçları almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
- 20 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:07
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Oğuzhan'a 14.5 milyon €
Toplam 5
Yorum
1903 Formasini amirsiniz o rakama.
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Koltuğu sallanıyor... İşte Tudor'un kader maçı
Toplam 30
Yorum
hannoverli tudor 2 senedir türkiyedesin, mac sonrasi cikip skoru sadece adebayora bagliyorsan basaksehiri tanimamissin ve rakibi kücümsemissin.
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Koltuğu sallanıyor... İşte Tudor'un kader maçı
Toplam 30
Yorum
sipahi tudorla olmayacağını anlamak için beşiktaştan da 5 yemek lazım herhalde tepki tudordan yönetime dönerse o zaman çok geç olabilir.
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